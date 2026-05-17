МИД Ирана: США воплощают в жизнь принципы Геббельса МИД Ирана: США используют принципы Геббельса в своем циничном сценарии

Москва17 мая Вести.США и Израиль своей агрессией против Ирана внесли нестабильность в важные энергетические маршруты, чтобы затем обвинить в дестабилизации Тегеран. Тем самым они воплотили в жизнь один из принципов пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что "безрассудная воинственность" США и Израиля "разрушила многообещающие дипломатические процессы" и "сознательно внедрила нестабильность в жизненно важные энергетические маршруты".

Только затем, чтобы обвинить Иран в дестабилизации, чтобы воплотить в жизнь печально известный принцип Геббельса: "Обвиняй других в том, что делаешь сам" написал Багаи в соцсети X

Утверждения США о сохранении мира и стабильности на энергетических рынках Багаи назвал грандиозным обманом и отметил "привычный, циничный" сценарий Вашингтона, при котором создается война и кризис, после чего эскалация усугубляется под лозунгами "восстановления стабильности" и "защиты мира".

В конце поста представитель иранского МИД привел цитату из "Жизнеописания Юлия Агриколы" древнеримского историка и сенатора Публия Корнелия Тацита: "Они создают пустыню и называют это миром".

Фрагмент, из которого приведена цитата, описывает один из походов Агриколы на Британские острова.