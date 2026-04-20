New York Times: у США может закончиться дорогостоящее оружие из-за Ирана

Москва20 апр Вести.Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке у США может закончиться дорогостоящее оружие. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, расходы на войну с Ираном варьируются от 25 до 35 миллиардов долларов.

Иран не только доказал, что способен дать отпор, но и обрушил на Соединенные Штаты и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников отмечает NY

В публикации также сообщается, что большая часть американских расходов была направлена на перехватчики. По мнению военных экспертов, в ближайшее время можно ожидать истощения арсеналов оружия.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Ирана с помощью беспилотников нанесли удары по военным кораблям США после захвата судна Исламской Республики.