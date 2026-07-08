Москва8 июлВести.Президент США Дональд Трамп хотел возобновить вооруженный конфликт с Ираном после окончания чемпионата мира по футболу 2026, считает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Об этом он написал в своем канале в MAX.
Думал, что войну с Ираном возобновят после окончания чемпионата мира по футболу. Но в итоге даже до четвертьфинала не дотерпели. За четыре месяца до выборов в конгресс. Новое вино в старые мехивыразил свое мнение журналист
Ранее Богданов назвал Трампа царем Мидасом наоборот. Он вспомнил недавние события с отменой красной карточки на чемпионате мира по футболу 2026.