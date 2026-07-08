Богданов предположил, когда Трамп хотел бы возобновить противостояние с Ираном

Богданов: Трамп хотел возобновить войну с Ираном после ЧМ 2026 Богданов предположил, когда Трамп хотел бы возобновить противостояние с Ираном

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп хотел возобновить вооруженный конфликт с Ираном после окончания чемпионата мира по футболу 2026, считает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Об этом он написал в своем канале в MAX.

Думал, что войну с Ираном возобновят после окончания чемпионата мира по футболу. Но в итоге даже до четвертьфинала не дотерпели. За четыре месяца до выборов в конгресс. Новое вино в старые мехи выразил свое мнение журналист

Ранее Богданов назвал Трампа царем Мидасом наоборот. Он вспомнил недавние события с отменой красной карточки на чемпионате мира по футболу 2026.