Богданов предположил, что Трамп отомстит за проигрыш США на ЧМ по футболу

Богданов: как скоро страна, выбившая сборную США из ЧМ окажется под санкциями Богданов предположил, что Трамп отомстит за проигрыш США на ЧМ по футболу

Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп может отомстить победителю за проигрыш своей сборной на чемпионате мира по футболу 2026. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он предположил, что победитель может подвергнуться санкциям.

А страна, которая выбьет сборную США с ЧМ-2026 как скоро подвергнется санкциям? Или сразу перейдут к гуманитарным бомбардировкам? написал журналист

Ранее сообщалось, что сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Их встреча в Санта-Кларе (США) завершилась со счетом 2:0.