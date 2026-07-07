Москва7 июлВести.Президент США Дональд Трамп может отомстить победителю за проигрыш своей сборной на чемпионате мира по футболу 2026. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Он предположил, что победитель может подвергнуться санкциям.
А страна, которая выбьет сборную США с ЧМ-2026 как скоро подвергнется санкциям? Или сразу перейдут к гуманитарным бомбардировкам?написал журналист
Ранее сообщалось, что сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Их встреча в Санта-Кларе (США) завершилась со счетом 2:0.