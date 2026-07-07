Богданов уверен, если США и Испания встретятся на ЧМ, политики станет еще больше

Богданов: если сборная США встретится с Испанией, в ЧМ станет больше политики Богданов уверен, если США и Испания встретятся на ЧМ, политики станет еще больше

Москва7 июл Вести.Победитель пары США-Бельгия на Чемпионате мира по футболе встретится в четвертьфинале со сборной Испанией, и если это окажется первая сборная, то на ЧМ станет еще больше политики. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Испанцы обыграли португальцев в 1/8 финала ЧМ со счетом 1:0, и теперь, по словам журналиста, если американцы пройдут бельгийцев, их встреча с испанцами может обернуться политическим скандалом, ведь американский лидер Дональд Трамп угрожает исключить Испанию из альянса.

Если американцы встретятся с испанцами в четвертьфинале, в историю с отменой дисквалификации примешается еще больше политики. Мадрид глава Белого дома в последнее время называет самым плохим членом НАТО, угрожая самолично показать союзнику красную. Чтобы выгнать не с футбольного поля, а из Североатлантического альянса. Хорошо еще, что итальянцы на ЧМ не попали отметил Богданов

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил запрос Бельгии против отмены красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, который был удален в предыдущем матче сборной с Боснией и Герцеговиной. Такое решение приняли после звонка Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. Теперь Балоган сыграет в матче США-Бельгия 7 июля в 03:00 по мск.