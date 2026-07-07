Нападающий сборной США Балогун сыграет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии

Футболист Балогун вошел в стартовый состав команды США на матч с бельгийцами Нападающий сборной США Балогун сыграет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии

Москва7 июл Вести.Форвард сборной США по футболу Фоларин Балогун выйдет в стартовом составе команды на матч 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ-2026) против команды Бельгии, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Ранее Балогун был дисквалифицирован после получения красной карточки в матче 1/16 финала, в котором американцы обыграли сборную Боснии и Герцеговины (2:0).

Инцидент произошел после грубого фола Балогуна на защитнике Тарике Мухаремовиче, когда американец ударил соперника шипами сзади по ноге.

5 июля дисциплинарный комитет FIFA приостановил решение о дисквалификации. Бельгийская футбольная ассоциация направила апелляцию, которая была отклонена на следующий день.

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что решение FIFA последовало после звонка из Белого дома главе организации Джанни Инфантино.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино и просил пересмотреть ситуацию вокруг Балогуна. Президент FIFA, в свою очередь, заявил, что в этом вопросе организация оставалась независимой.

Несмотря на отмену дисквалификации, Балогун был оштрафован на 40 тысяч долларов за нарушение правил в матче с Боснией и Герцеговиной.

Матч между сборными США и Бельгии начнется 7 июля в 03.00 по московскому времени. Победитель встречи в Сиэтле выйдет в четвертьфинал мирового первенства, где сыграет против команды Испании.