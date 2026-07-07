FIFA оштрафовала игрока сборной США Балогана на $40 тысяч: вмешается ли Трамп? Футболист сборной США Балоган оштрафован FIFA на $40 тысяч за красную карточку

Москва7 июл Вести.Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение оштрафовать нападающего сборной США по футболу Фоларина Балогана на 40 тысяч долларов за красную карточку, которую тот получил в матче чемпионата мира, сообщил журналист Роб Харрис в соцсети Х.

Как отмечается, половину штрафа покроет Федерация футбола США.

Американская национальная команда 1 июля одержала победу над Боснией со счетом 2:0 в матче 1/16 финала мирового первенства. Балоган сначала отметился голом во встрече, а потом получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. Согласно правилам турнира, форвард должен был пропустить следующую игру сборной США на мундиале против Бельгии, однако 5 июля FIFA объявила об отмене красной карточки после звонка из Белого дома. Оказалось, что пересмотреть решение о дисквалификации ключевого футболиста американцев лично попросил президент США Дональда Трамп в разговоре с главой FIFA Джанни Инфантино.

В федерации не стали комментировать сообщения о беседе американского лидера и президента FIFA, подчеркнув, что отменить красную карточку Балогана принял независимый дисциплинарный комитет, состоящий из 18 человек. При этом отчет по итогам заседания комитета опубликован не был, хотя в предыдущих подобных случаях такие документы обнародовались.

Трамп, в свою очередь, заявил, что не знал, как работает красная карточка в классическом футболе, и отметил, что лишение любого игрока возможности выступать на турнире – это несправедливо.

По мнению бывшего главного тренера сборной РФ по футболу Николая Черчесова, отмена красной карточки Балогана может стать опасным прецедентом, которым захотят воспользоваться и другие команды.