Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка в футболе

Не думал, что это значит так много: Трамп не знал, как работает красная карточка Трамп признался, что не знал, как работает красная карточка в футболе

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп не знал, как работает красная карточка в классическом футболе. В этом он признался в ходе разговора с журналистами, комментируя приостановку действия меры в отношении нападающего американском сборной Фоларина Балогана​​​.

Я не думал, что это (удаление с поля. – Прим. ред.) значит так много. Но потом я услышал, что игрок не сможет выступить, по крайней мере, в следующем матче, и подумал: "Ничего себе" сказал он

Глава Белого дома отметил, что лишение любого игрока возможности выступать – это несправедливо. Он также выразил недоумение по поводу того, что можно отстранить футболиста от матча, который еще не состоялся.

Так поступать нельзя. Поэтому да, я потребовал пересмотра решения подчеркнул Трамп

Речь идет об инциденте, произошедшем на матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026, который состоялся 1 июля. На 64-й минуте игры Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку и удалил с поля.

4 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки американского футболиста с испытательным сроком на год, поэтому он сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. Как позднее сообщило издание Politico, инициатором приостановки действия меры стал глава рабочей группы США по подготовке чемпионата мира-2026 по футболу Эндрю Джулиани.