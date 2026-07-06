УЕФА: ФИФА перешла все границы решением по отмене красной карточки Балогана УЕФА раскритиковал ФИФА за решение об отмене дисквалификации Балогана

Москва6 июл Вести.Решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перешло все границы, говорится в заявлении на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

В УЕФА подчеркнули, что футбол опирается на правила, которые "являются основой честной, прозрачной и справедливой конкуренции". По мнению руководства союза, бывают случаи, когда правила допускают различные толкования, но "это не тот случай".

Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свои дисквалификации говорится в релизе

По мнению УЕФА, данное решение поставило под угрозу целостность игры и подорвало доверие к соревнованием, создав также прецедент, несущий ущерб турниру.

Мы выражаем свое недоумение по поводу такого беспрецедентного, непонятного и неоправданного решения. отмечается в окончании релиза

Балоган был удален с поля в матче 1/16 финала чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) за грубое нарушение правил. Он нанес удар шипами сзади в ногу защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу.

После дисциплинарный комитет ФИФА, сославшись на одну из статей регламента, приостановил дисквалификацию американского форварда. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети поблагодарил ФИФА за то, что она "исправила большую несправедливость".

Благодаря решению ФИФА Балоган сможет, несмотря на удаление, принять участие в матче 1/8 финала против сборной Бельгии, который пройдет в Сиэтле в ночь на 7 июля и начнется в 3:00 мск. Бельгийская сторона ранее осудила вердикт ФИФА по Балогану.