ФИФА оправдала решение судей отменить гол хорватов в игре с португальцами ФИФА объяснила отмененный гол Хорватии в матче ЧМ с Португалией

Москва3 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила действия норвежского судьи Эспена Эскоса, принявшего решение отменить гол хорвата Йошко Гвардиола в ворота португальцев в матче 1/16 финала чемпионата мира. Об этом говорится в заявлении организации.

Встреча завершилась в пользу сборной Португалии со счетом 2:1.

Спорный эпизод произошел на 90+13-й минуте, когда хорватский футболист забил гол, однако боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд. С помощью VAR было установлено, что перед тем как мяч оказался у Гвардиола, его партнеры по команде Марио Пашалич и Игорь Матанович находились вне игры.

Как объяснили в ФИФА, решение отменить гол было вынесено на основании информации, поступившей от чипов, интегрированных в мяч. Датчики смогли зафиксировать касание Матановича в ходе голевой атаки, позволившее судейской бригаде вынести справедливый вердикт.

В заявлении также отмечается, что встроенные инерциальные сенсоры позволяют распознавать едва заметные касания мяча.

Благодаря отмененному голу встреча завершилась в основное время. Португальцы в 1/8 финала сыграют с испанской сборной. Матч состоится 6 июля на стадионе в Далласе. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Финальная встреча состоится 19 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем мирового первенства.