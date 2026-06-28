Команды Португалии и Колумбии пробились в плей-офф ЧМ-2026 после матча вничью

Сборные Португалии и Колумбии вышли в плей-офф ЧМ-2026 Команды Португалии и Колумбии пробились в плей-офф ЧМ-2026 после матча вничью

Москва28 июн Вести.Сборные Португалии и Колумбии сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Обе команды вышли в плей-офф мундиаля.

Встреча команд в Майами (США) завершилась со счетом 0:0. Гол колумбийского защитника Давинсона Санчеса отменили из-за офсайда в компенсированное ко второму тайму время.

Колумбийцы заняли первую строчку группы K с 7 очками. Португальская национальная команда финишировала на втором месте, набрав 5 очков.

Ранее Португалия разгромила со счетом 5:0 команду Узбекистана в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026, а Колумбия обыграла сборную ДР Конго со счетом 1:0.