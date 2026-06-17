Португалия сыграла вничью с ДР Конго на ЧМ-2026 Матч сборных Португалии и ДР Конго окончился со счетом 1:1

Москва17 июн Вести.Футбольные сборные Португалии и ДР Конго завершили матч в рамках чемпионата мира со счетом 1:1.

Первый гол забили португальцы – полузащитник Жоау Невеш на 6-й минуте. В добавленное к первому тайму время сборная ДР Конго смогла сравнять счет – отличился нападающий Йоан Висса.

Уточняется, что это первый в истории случай, когда сборная ДР Конго смогла забить гол на чемпионате мира по футболу. До этого африканская команда принимала участие в ЧМ всего один раз – в 1974 года. Но тогда она проиграла Шотландии, Югославии и Бразилии, не забив ни одного мяча.