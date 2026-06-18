Футболисты Чехии не смогли переиграть ЮАР на чемпионате мира-2026

Сборные Чехии и ЮАР набрали первые очки на ЧМ-2026 Футболисты Чехии не смогли переиграть ЮАР на чемпионате мира-2026

Москва18 июн Вести.В американской Атланте завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Чехии и ЮАР. Встреча ознаменовалась ничьей.

Европейская команда забила первой и сделала это уже на шестой минуте матча. Автором гола стал Михал Садилек.

Но удержать победу чешским футболистам не удалось – южноафриканцы сравняли счет за семь минут до конца матча. Ответный гол забил Тебохо Мокоена.

За оставшееся время соперники больше не забили, итог – 1:1. Обе команды набирают свои первые очки на чемпионате мира-2026.