Мексика обеспечила себе первое место в группе А на чемпионате мира Сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала ЧМ-2026

Москва19 июн Вести.Сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), обыграв команду Южной Кореи. Встреча в Сапопане (Мексика) завершилась со счетом 1:0.

Мексиканский защитник Луис Ромо забил единственный мяч в матче на 50-й минуте.

В первом туре сборная Мексики выиграла у команды ЮАР со счетом 2:0, а национальная команда Южной Кореи обыграла сборную Чехии со счетом 2:1.

Заключительные встречи этой группы состоятся в ночь на 25 июня по московскому времени. В них Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР – с Южной Кореей.