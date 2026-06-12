Сборная Южной Кореи стартовала с победы над командой Чехии на ЧМ по футболу

Экс-футболист "Рубина" помог сборной Южной Кореи обыграть команду Чехии на ЧМ Сборная Южной Кореи стартовала с победы над командой Чехии на ЧМ по футболу

Москва12 июн Вести.Бывший футболист казанского "Рубина" Хван Ин‑Бом принес сборной Южной Кореи победу над командой Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы A прошла 12 июня в мексиканском Сапопане и завершилась со счетом 2:1 в пользу корейской команды. Первый мяч в игре забил чех Ладислав Крейчи на 59-й минуте, но после Хван Ин‑Бом сначала сравнял счет (67), а после отдал голевую передачу на О Хюн‑Гю (80).

Сборная Южной Кореи набрала 3 очка и идет на втором месте в таблице группы, уступая мексиканцам по разнице мячей. Команды Чехии и ЮАР пока очков на набрали.

Хван Ин‑Бом выступал за "Рубин" с 2020 по 2022 год, после он играл за греческий "Олимпиакос", сербскую "Црвену Звезду", а сейчас защищает цвета нидерландского "Фейенорда".