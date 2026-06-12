Чех Коубек стал самым возрастным тренером на чемпионатах мира по футболу

Чех Мирослав Коубек стал самым возрастным тренером в истории футбольных ЧМ Чех Коубек стал самым возрастным тренером на чемпионатах мира по футболу

Москва12 июн Вести.Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек установил возрастной рекорд для чемпионатов мира по футболу.

Коубек стал самым возрастным тренером в истории, выводившим команду на матч финальной части чемпионата мира. На момент матча против команды Южной Кореи чешскому специалисту было 74 года и 9 месяцев.

Коубек побил возрастной рекорд бельгийца Хуго Броса, главного тренера сборной ЮАР на чемпионате мира в Мексике, США и Канаде. Он вывел свою команду на игру с мексиканцами в возрасте 74 лет и 2 месяцев.

Впрочем, рекорд Коубека должен быть побит уже 14 июня главным тренером сборной Кюрасао Диком Адвокатом, когда команда под его руководством дебютирует на чемпионатах мира матчем против сборной Германии. Нидерландскому специалисту, который известен по работе со сборной России и петербургским "Зенитом", в сентябре исполнится 79 лет.

Матч группы A между сборными Чехии и Южной Кореи прошел 12 июня в Гвадалахаре и завершился победой корейцев со счетом 2:1. Сборная ЮАР ранее 11 июня уступила в матче открытия чемпионата мира команде Мексики со счетом 0:2.