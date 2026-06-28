Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу подал в отставку после вылета с ЧМ Тренер футболистов сборной Южной Кореи оставил пост после неудачи на ЧМ-2026

Москва28 июн Вести.Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мен Бо объявил об уходе со своего поста после вылета команды с чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.

Корейская сборная стартовала на турнире с победы над командой Чехии (2:1), но после проиграла сборным Мексики (0:1) и ЮАР (0:1) и финишировала на третьем месте в таблице группы A. При этом команда Южной Кореи не попала в восьмерку лучших из тех, кто занял в своих квартетах третьи строчки, и не прошла в плей-офф.

Сегодня я ухожу с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых ожидали наши фанаты, и вся ответственность полностью лежит на мне как на главном тренере сказал тренер на пресс-конференции, его слова передает Yonhap

Хон Мен Бо тренировал сборную Южной Кореи в 2013-2014 годах, а после вернулся на пост главного тренера в 2024 году. Будучи футболистом, он вместе с южнокорейской национальной командой достиг высшего успеха в ее истории, дойдя до полуфинала домашнего чемпионата мира 2002 года.