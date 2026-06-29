Президент Южной Кореи пообещал разобраться с провалом сборной на ЧМ-2026 Президент Южной Кореи потребовал разобраться с провалом сборной на ЧМ-2026

Москва29 июн Вести.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен поручил министерству культуры, спорта и туризма страны тщательно разобраться в обстоятельствах неудачного выступления национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Команда южнокорейцев заняла на мундиале третье место в группе A, набрав три очка, и не сумела пробиться в плей-офф турнира.

Ли Чжэ Мен признался, что как "бывший почетный директор профессионального футбольного клуба и эмоциональный болельщик испытывает не растерянность, а полное недоумение" от такого результата.

Ключевую причину неудачи он усмотрел в просчетах управления и кадровой политики, отметив, что назначение "своих" некомпетентных людей на руководящие посты в обход профессионалов делает провал предсказуемым. По словам президента, подобные беспорядочные назначения, когда личную выгоду ставят выше общественной, становятся возможны там, где затруднен надзор и контроль за теми, кто принимает кадровые решения.

Глава государства подчеркнул, что одной из основных задач правительства является создание демократической системы формирования руководства в общественных организациях.

Он рассказал, что поручил перевести спортивные структуры, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию Кореи, от системы непрямых выборов через узкий круг делегатов к прямым выборам с участием всего спортивного сообщества — по аналогии с тем, как это уже сделано в сельскохозяйственных кооперативах страны. Не менее важным он назвал создание строгой системы контроля, обеспечивающей прозрачность и справедливость управления, "а также установление ответственности, соразмерной действиям и их последствиям".

Поскольку участие в мировом первенстве требует значительных бюджетных средств и масштабной господдержки, президент попросил профильное министерство детально проанализировать причины случившегося и представить конкретный план реформ.

Искренне прошу прощения у граждан за то глубокое разочарование, которое вызвала эта недопустимая ситуация написал Ли Чжэ Мен в соцсети Х

В заключение он пообещал, что власти оперативно приступят "к реформированию системы управления спортом, чтобы подобное больше никогда не повторилось".

На чемпионате мира Южная Корея уверенно стартовала, обыграв в первом туре Чехию со счетом 2:1, однако затем потерпела два поражения подряд — от хозяев турнира мексиканцев (0:1) и от сборной ЮАР (0:1).

Сразу после вылета 56-летний Хон Мен Бо, тренировавший сборную с 2024 году, сообщил об уходе, заявив, что берет ответственность за провал на себя. Для Южной Кореи, одной из самых стабильных национальных команд в Азии, выступавшей на 11 мундиалях подряд начиная с 1986 года, ранний вылет стал серьезным разочарованием. На предыдущем чемпионате мира команда выходила в плей-офф.