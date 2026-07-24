Названо имя нового главного тренера сборной Германии DFB: на пост главного тренера сборной Германии назначен Юрген Клопп

Москва24 июл Вести.Пост главного тренера сборной Германии занял Юрген Клопп. О его назначении на эту должность сообщил Немецкий футбольный союз (DFB).

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан до 2030 года. Клопп будет готовить национальную сборную Германии к Евро-2028, а также к чемпионату мира, который состоится в 2030 году.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 Германия уступила Парагваю. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти парагвайцы оказались точнее (4:3). в итоге немецкая команда покинула турнир.

После этого DFB расторг контракт с Юлианом Нагельсманном, который занимал пост главного тренера команды.