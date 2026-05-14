Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу до 2030 года Конфедерация футбола Бразилии продлила контракт с тренером сборной Анчелотти

Москва14 мая Вести.Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти продлил контракт с национальной командой, сообщается на официальном сайте Конфедерации футбола страны (CBF).

Новое соглашение с 66-летним итальянским специалистом рассчитано до конца чемпионата мира 2030 года.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года, и под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата мира 2026 года, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Анчелотти - один из самых известных и титулованных тренеров мира. Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов (дважды с итальянским "Миланом" и трижды с мадридским "Реалом"), также он является единственным тренером в истории футбола, который выигрывал чемпионаты Испании, Англии, Германии, Франции и Италии.

Сборная Бразилии - пятикратные чемпионы мира, но в последний раз команда завоевывала золото на мировых первенствах в 2002 году.