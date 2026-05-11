Москва11 мая Вести.Главный тренер португальского футбольного клуба "Бенфика" Жозе Моуринью станет новым главным тренером мадридского "Реала".

По информации испанской радиостанции COPE, руководство столичного клуба намерено официально объявить о назначении тренера после завершения последнего тура чемпионата Испании. При этом детали будущего соглашения и срок контракта пока не раскрываются.

Как сообщил ранее турецкий журналист Ягиз Сабунчоглув в социальной сети X, клуб "Бенфика" готов отпустить Моуринью после 17 мая, когда команда проведет заключительный матч сезона в чемпионате Португалии. Отмечается, что "Реал" выплатит за переход тренера около 6 млн евро.

Моуринью 63 года. Он возглавил "Бенфику" 18 сентября 2025 года, сменив на посту Бруно Лаже, который был отправлен в отставку 17 сентября после поражения от "Карабаха" в матче Лиги чемпионов.

Моуринью входит в число шести наставников, которым удалось победить в Лиге чемпионов с двумя разными командами: он добился этого с "Порту" в 2004 году и с "Интером" в 2010-м. Португальский специалист также стал первым тренером в истории, собравшим полную коллекцию трофеев трех главных клубных турниров Европы - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Второй по значимости европейский турнир он выигрывал дважды: с "Порту" в 2003 году (тогда соревнование носило название Кубок УЕФА) и с "Манчестер Юнайтед" в 2017-м. Лигу конференций Моуринью выиграл в 2022 году, возглавляя "Рому".

В 2017 году УЕФА включил его в десятку величайших тренеров за всю историю организации с момента ее основания в 1954 году.