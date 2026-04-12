Москва12 апр Вести.Немецкий футбольный клуб "Унион" из Берлина назначил Мари-Луизе Эту исполняющей обязанности главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.

34-летняя специалистка стала первой женщиной в истории, возглавившей мужской клуб высшего дивизиона одного из европейских чемпионатов. Ей предстоит руководить командой как минимум в пяти матчах Бундеслиги.

После 29 туров берлинский клуб располагается на 11-й строчке таблицы, набрав 32 очка.

В следующем туре "Унион" встретится с "Вольфсбургом". Матч запланирован на 18 апреля, начало – в 16.30 мск.