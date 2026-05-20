УЕФА изменит регламент отбора на чемпионат Европы с 2028 года

Москва20 мая Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поменяет систему отбора на чемпионат Европы. Обновленный формат опубликован на сайте исполнительного комитета организации.

Изменения вступят в силу начиная с сезона-2028/29, то есть после чемпионата Европы 2028 года.

Главное новшество состоит в том, что отборочный турнир теперь будет разделен на две лиги.

В первый, высший дивизион войдут 36 лучших сборных континента по результатам Лиги наций. Команды распределят по трем группам — по 12 в каждой, сформированных из трех корзин. Каждая из них проведет по шесть матчей.

Во второй лиге сыграют 18 или 19 сборных (три группы по шесть команд), следует из документа.

Победители групп первой лиги напрямую получат путевки на чемпионаты Европы и мира. Остальные места разыграют в системе плей-офф, куда попадут и лучшие команды из второй лиги.

Концепцию планируют доработать в ближайшие месяцы. Окончательный вариант будет представлен на утверждение на заседании исполкома УЕФА 15 сентября.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин выразил надежду, что команде удастся принять участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года.