Москва13 апр Вести.Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России по футболу. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно инициативе, количество легионеров в заявках команд будет меняться, начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубам будет разрешено включать в заявку не более 12 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться максимум семь легионеров.

В ноябре прошлого года об ужесточении лимита на количество легионеров сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, вопрос о том, вводить лимит на легионеров или нет, уже не стоит. Нюансы - только в параметрах.

Дегтярев также уточнил, что за последние три года количество иностранных игроков на поле во внутренних чемпионатах выросло с 29 до 46%.