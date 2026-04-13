Дегтярев: сейчас в российском футболе много посредственных легионеров

Москва13 апр Вести.В российском футболе много посредственных иностранных игроков, заявил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

Он обратил внимание на то, что участие иностранных спортсменов допускается, но приоритетом становится не количество, а качество их игры.

А не так, как сегодня: на поле мы видим, что некоторые команды выпускают максимальное число иностранцев. И достаточно посредственного качества по всем игровым параметрам, но они ничего не дают российскому футболу заявил Михаил Дегтярев

В связи с этим планируется ужесточить лимит на легионеров, заключил министр.

Сегодня министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России по футболу. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.