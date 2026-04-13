Дегтярев подтвердил, что лимит на легионеров начнет действовать уже в этом году

Москва13 апр Вести.Лимит на легионеров в чемпионате России по футболу начнет действовать уже в этом году. Это подтвердил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам главы Минспорта, лимит начнет работать уже с ближайшего чемпионата.

Как и обещал, приказ сегодня опубликован, проект. Со следующего чемпионата он начнет работать. На поле будет не более семи легионеров. В заявке – не больше 12. Еще через один сезон – соответственно, еще минус один: на поле не больше шести легионеров и в заявке не больше 11. И так – до целевых показателей, которые я еще год назад всем объявил, и мы были в стадии обсуждения. То, что сегодня будет много предложений высказываться, и мы их все фиксируем, это действительно так. Есть разные мнения, но главное мнение – это дать шанс российским игрокам вырасти подчеркнул Дегтярев

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России по футболу. Согласно инициативе, количество легионеров в заявках команд будет меняться, начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубам будет разрешено включать в заявку не более 12 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться максимум семь легионеров.

Также в интервью ИС "Вести" Дегтярев отметил: в России сейчас есть исторический шанс направить гигантские деньги в детский футбол.