Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Лимит на легионеров в РПЛ официально ужесточен Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Москва24 апр Вести.Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу, начиная с сезона 2026/27 годов.

Министр объяснил, что это решение было принято, чтобы побудить российские клубы перераспределить свои расходы в пользу российского детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовке большего числа элитных игроков среди собственных воспитанников.

Подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона 2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семи написал Дегтярев в мессенджере MAX

Ранее Михаил Дегтярев назвал посредственной игру многих иностранных футболистов, выступающих в российских клубах, и предупредил, что в связи с этим ограничение на число легионеров будет ужесточено.