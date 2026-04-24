Москва24 апрВести.Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу, начиная с сезона 2026/27 годов.
Министр объяснил, что это решение было принято, чтобы побудить российские клубы перераспределить свои расходы в пользу российского детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовке большего числа элитных игроков среди собственных воспитанников.
Подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона 2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семинаписал Дегтярев в мессенджере MAX
Ранее Михаил Дегтярев назвал посредственной игру многих иностранных футболистов, выступающих в российских клубах, и предупредил, что в связи с этим ограничение на число легионеров будет ужесточено.