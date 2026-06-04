Дегтярев: ужесточение лимита на легионеров в РПЛ будет обсуждаться с клубами

Дегтярев заявил, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ обсудят с клубами Дегтярев: ужесточение лимита на легионеров в РПЛ будет обсуждаться с клубами

Москва4 июн Вести.Дальнейшее ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге будет обсуждаться с клубами. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, в государстве не так много регулирующих прав и воздействий на футбол, однако есть лимит на иностранцев во внутренних чемпионатах.

РПЛ – это внутренний чемпионат. Поэтому у меня такие права, как у министра, были. Мы год вели дискуссию, собрались и приняли промежуточное компромиссное решение пока на одного снизить. Семь на поле будет с нового сезона и далее по горизонту бесконечно. Будет ли еще снижение, мы обсудим с клубами. Я попросил их свои предложения подготовить. У нас есть год, новый сезон сказал Дегтярев

Ранее министр спорта РФ заявил, что дискуссию об ограничении числа легионеров в российском футболе продолжат спустя год.