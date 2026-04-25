Москва25 апр Вести.На подготовку юных российских футболистов необходимо закладывать больше денежных средств. Об этом министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в комментарии для ИС "Вести" по итогам встречи с представителями футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все клубы заинтересованы в том, чтобы развивать детско-юношеский футбол… Мы поговорили о том, что нужно еще больше средств вкладывать в подготовку юных российских футболистов, снижать нагрузку с семей, которые занимаются в академиях и в детско-юношеских школах сообщил министр

Расходы футбольных клубов на подготовку юных спортсменов составляют 7,4 миллиарда рублей в год, при этом общий их бюджет – 120 миллиардов, добавил Дегтярев.

Вот для сравнения: мы, как государство, через бюджеты всех уровней, с регионами тратим на детско-юношеские школы, на развитие, только на футбол – 56 миллиардов. Вот и взвесьте – вся страна тратит на детей 56 [миллиардов], и все клубы со 120 миллиардами бюджета тратят 7 [миллиардов]. В принципе, это не их обязанность, будем откровенны сказал он

Накануне глава Минспорта РФ подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ по футболу, начиная с сезона-2026/27. Теперь в заявке команды не может быть больше 12 иностранцев, а на поле – не более семи.