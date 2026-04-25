Дегтярев сообщил о реакции клубов на снижение лимита на легионеров в РПЛ Дегтярев: клубы без восторга приняли новость об уменьшении числа легионеров

Москва25 апр Вести.Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) без восторга восприняли новость об ужесточении лимита на легионеров. Об этом министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Чиновник обосновал свое решение необходимостью двигаться в направлении подготовки российских футболистов.

Клубы в целом эту позицию приняли, не с восторгом, будем откровенны, всем хочется чувствовать себя более свободно, более вольготно, но мы должны двигаться в направлении подготовки наших российских футболистов сказал Дегтярев

Накануне глава Минспорта РФ подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ по футболу, начиная с сезона-2026/27. Теперь в заявке команды не может быть больше 12 иностранцев, а на поле – не более семи.