Дегтярев пообещал через год продолжить дискуссию о лимите легионеров в командах

Москва13 мая Вести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил ТАСС, что дискуссию об ограничении числа легионеров в российском футболе продолжат спустя год.

В Минспорта подписали приказ об ограничении числа легионеров в российском футболе с сезона-2026/27: в команде не может быть больше 12 иностранцев, на поле должны находиться не более семи легионеров. Ранее допускалось внесение в заявку от клуба 13 легионеров, в поле могли находиться восемь иностранцев.

Для всех руководителей клубов двери Минспорта открыты, и через год мы эту дискуссию продолжим. Посмотрим, сколько денег пошло в академии, сколько законтрактовано молодых российских спортсменов, как менялось их игровое время сказал Дегтярев

По его словам, ограничение лимита связано с желанием властей побудить клубы вкладываться в детско-юношеский футбол.

Он отметил, что перед ограничением числа легионеров дискуссия шла около года, в министерстве побывали два руководителя клубов, главы РПЛ и футбольного союза, и большинство участников процесса пытались отговорить от изменения параметров лимита.

