Генсекретарь РФС Митрофанов высказался о новом лимите на легионеров для РПЛ

РФС приветствует создание условий для развития детско-юношеского спорта Генсекретарь РФС Митрофанов высказался о новом лимите на легионеров для РПЛ

Москва25 апр Вести.В Российском футбольном союзе рассматривают корректировку лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ) как инструмент стратегического развития российского футбола. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В рамках стратегии развития детско-юношеского спорта Минспорта РФ изменило лимит на легионеров для клубов РПЛ. Новая мера вступит в силу со следующего сезона 2026/2027.

Мы [РФС] приветствуем желание министра вкладывать средства и создавать условия для развития детско-юношеского спорта в России. Но опять же подчеркиваем, что только системная работа во всех направлениях, она позволит нам обеспечить качественные изменения сказал Митрофанов

Создание условий для формирования спортивной культуры у будущих поколений является первостепенной важностью для государства, ранее заявил министр спорта Михаил Дегтярев.