Москва13 апр Вести.В России есть исторический шанс повернуть внимание футбольных клубов и гигантские средства в сторону детско-юношеского футбола. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта прокомментировал лимит на легионеров, который будет действовать в чемпионате России по футболу со следующего сезона.

Я регулярно встречаюсь и с футбольными функционерами, и с тренерами, и, самое главное, с родителями молодых футболистов в регионах Академии футбольной. И у нас сегодня исторический шанс повернуть внимание руководителей футбола, клубов, средства гигантские, которые вращаются в этой сфере, в сторону детско-юношеского футбола. Чтобы клубы начали воспитывать, вкладывать в юных футболистов средства. Чтобы они заместили иностранных игроков сказал глава Минспорта

Накануне Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России по футболу. Согласно инициативе, количество легионеров в заявках команд будет меняться, начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубам будет разрешено включать в заявку не более 12 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться максимум семь легионеров.

В интервью ИС "Вести" Дегтярев подтвердил: лимит на легионеров в чемпионате России по футболу начнет действовать уже в этом году.