Москва12 мая Вести.Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил надежду, что команде удастся принять участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Есть надежда, что нас допустят к 2028 году, потому что отбор начинается в марте 2027 года сказал Карпин

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 9 июня по 9 июля в Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсе. Отборочные соревнования будут проходить с 25 марта 2027 года по 28 марта 2028 года, а жеребьевка состоится 6 декабря 2026 года.

Российская сборная в ближайшее время отыграет серию товарищеских матчей - 28 мая сыграет с Египтом в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня состоится матч со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.