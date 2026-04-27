Сборная России сыграет с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго РФС: сборная РФ сыграет с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго

Москва27 апр Вести.Сборная России по футболу в ближайшую международную паузу проведет три товарищеских матча, в которых встретится с командами Египта, Буркина-Фасо, а также Тринидада и Тобаго. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Уточняется, что сборная России сыграет 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня состоится матч с командой Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня – со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

В марте 2026 года сборная РФ провела два товарищеских матча – с командой Мали в Санкт-Петербурге, а также со сборной Никарагуа в Краснодаре.