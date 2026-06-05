Миранчуки и Максименко вошли в стартовый состав России на матч с Буркина-Фасо

Стал известен состав сборной России на игру с Буркина-Фасо Миранчуки и Максименко вошли в стартовый состав России на матч с Буркина-Фасо

Москва5 июн Вести.Полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, а также вратарь Александр Максименко попали в стартовый состав сборной России по футболу на товарищескую игру против команды Буркина-Фасо. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Помимо них на поле стадиона "Волгоград Арена" с первых минут выйдут Мингиян Бевеев, Виктор Мелехин, Даниил Круговой, Евгений Морозов, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Максим Глушенков и Лечи Садулаев.

Встреча с Буркина-Фасо начнется в 20:00 по московскому времени.

28 мая российские футболисты со счетом 0:1 уступили в выездном матче сборной Египта. 9 июня россияне в Калининграде встретятся с командой Тринидада и Тобаго.