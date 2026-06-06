Миранчук: забить гол с передачи брата за сборную – превыше всех детских мечтаний

"Превыше всего остального": Миранчук о голе за сборную России с передачи брата Миранчук: забить гол с передачи брата за сборную – превыше всех детских мечтаний

Москва6 июн Вести.Гол после передачи родного брата в матче за национальную футбольную сборную – это превыше всех детских мечтаний, признался полузащитник команды России Алексей Миранчук после победы над Буркина-Фасо со счетом 3:0.

Так спортсмен прокомментировал свой мяч в ворота африканцев в товарищеском матче на "Волгоград Арене", который он забил в первом тайме после передачи с левого края от Антона Миранчука.

Что касается голевой передачи от Антона, то с последнего такого момента много времени прошло. От брата получить голевую в сборной – это превыше всего остального, о чем ты мог мечтать, когда был ребенком. Я очень рад этому приводит ТАСС слова футболиста

Сборная России разгромила Буркина-Фасо 3:0 в присутствии 41 058 зрителей. Счет на 14-й минуте открыл Лечи Садулаев – российский полузащитник пробил из-за штрафной и отправил мяч в сетку ворот. Спустя шесть минут капитан команды Алексей Миранчук воспользовался передачей брата Антона с левого фланга и удвоил преимущество. В первом тайме соперник остался в меньшинстве. Точку в матче на 73-й минуте поставил Илья Вахания.

Тренер сборной Валерий Карпин, впрочем, остался доволен лишь первым таймом – второй, по его словам, "пошел не так".

Следующий матч россияне проведут 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.