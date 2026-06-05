Москва5 июнВести.На футбольный матч между сборными России и Буркина-Фасо в Волгограде проданы почти все билеты — осталось менее 200 штук. Об этом сообщает ИС "Вести".
Вместимость "Волгоград Арены" составляет 44 600 зрительских мест.
Матч Россия – Буркина-Фасо начнется в Волгограде в 20.00 мск.
Футбольный праздник проходит в городе-герое в четвертый раз за три года. Первый матч сборной России на новой арене состоялся осенью 2023 года. Команда разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году национальная сборная сыграла против Сирии и победила со счетом 4:0. В 2025 году Волгоград принял матч сборных РФ и Ирана. Счет 2:1.
Болельщиков обещают запускать на стадион уже в 17.00 мск.