На матч Россия – Буркина-Фасо в Волгограде проданы почти все билеты На матч Россия – Буркина-Фасо в Волгограде осталось менее 200 билетов

Москва5 июн Вести.На футбольный матч между сборными России и Буркина-Фасо в Волгограде проданы почти все билеты — осталось менее 200 штук. Об этом сообщает ИС "Вести".

Вместимость "Волгоград Арены" составляет 44 600 зрительских мест.

Матч Россия – Буркина-Фасо начнется в Волгограде в 20.00 мск.

Футбольный праздник проходит в городе-герое в четвертый раз за три года. Первый матч сборной России на новой арене состоялся осенью 2023 года. Команда разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году национальная сборная сыграла против Сирии и победила со счетом 4:0. В 2025 году Волгоград принял матч сборных РФ и Ирана. Счет 2:1.

Болельщиков обещают запускать на стадион уже в 17.00 мск.