Москва24 июнВести.Волгоград — один из самых футбольных регионов России, рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
За последние годы Волгоград стал одним из важнейших городов и для сборной России по футболу: в частности, здесь российские футболисты одержали победу над Кубой, Сирией и Ираном.
Волгоград действительно один из самых футбольных регионов нашей страны. Любовь жителей к футболу здесь запредельная. РФС проводит мероприятия сборной в регионах, чтобы привлечь внимание, иметь возможность обсудить с руководителями регионов вопросы дальнейшего комплексного развития футбольной инфраструктуры, что необходимо сделать и чем необходимо помочьсообщил Митрофанов
РФС также предоставляет билеты на матчи национальной сборной в Волгограде участникам Всероссийского проекта "Футбол в школе".
Мы стараемся все, что вводит РФС — какие-то новые соревнования, — приводить их сюда. Большой проект "Футбол в школе". У нас больше 100 школ и садиков сейчас функционируют в этом проекте. Мы были одной из тех областей, где этот проект начиналсярассказал арбитр Российской премьер-лиги, ответственный секретарь федерации футбола Волгоградской области Рафаэль Шафеев
В июне сборная России по футболу обыграла команду Буркина-Фасо в товарищеском матче, который прошел на "Волгоград Арене".