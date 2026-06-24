В РФС назвали один из самых футбольных регионов России В РФС назвали регион России, отличившийся запредельной любовью к футболу

Москва24 июн Вести.Волгоград — один из самых футбольных регионов России, рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

За последние годы Волгоград стал одним из важнейших городов и для сборной России по футболу: в частности, здесь российские футболисты одержали победу над Кубой, Сирией и Ираном.

Волгоград действительно один из самых футбольных регионов нашей страны. Любовь жителей к футболу здесь запредельная. РФС проводит мероприятия сборной в регионах, чтобы привлечь внимание, иметь возможность обсудить с руководителями регионов вопросы дальнейшего комплексного развития футбольной инфраструктуры, что необходимо сделать и чем необходимо помочь сообщил Митрофанов

РФС также предоставляет билеты на матчи национальной сборной в Волгограде участникам Всероссийского проекта "Футбол в школе".

Мы стараемся все, что вводит РФС — какие-то новые соревнования, — приводить их сюда. Большой проект "Футбол в школе". У нас больше 100 школ и садиков сейчас функционируют в этом проекте. Мы были одной из тех областей, где этот проект начинался рассказал арбитр Российской премьер-лиги, ответственный секретарь федерации футбола Волгоградской области Рафаэль Шафеев

В июне сборная России по футболу обыграла команду Буркина-Фасо в товарищеском матче, который прошел на "Волгоград Арене".