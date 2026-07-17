В Дагестане рассказали, почему республика является спортивным регионом Минспорт Дагестана: наши спортсмены стремятся "никому не уступать"

Москва17 июл Вести.Республика Дагестан считается спортивным регионом РФ, заслужить статус удалось благодаря стремлению местных спортсменов "никому не уступать". Такое мнение высказал ИС "Вести" заместитель министра спорта региона Будун Будунов.

Исторически статус закрепился в результате победы борца-вольника Загалава Абдулбекова на Олимпийских играх-72. В современности школьная футбольная лига завоевывает бронзовые медали на федеральных турнирах. Стремление к борьбе лежит в основе этих результатов, отметил он.

Ребята наши изначально с духом таким: не проиграть никому. Иногда приводят мальчиков в академию, он мяч не видел, но он уступать не хочет никому. Я думаю, что это одна из основ, почему [Дагестан] - спортивная республика. У нас есть футбольные традиции. Мы должны их сохранить и продолжать сказал Будунов

В Дагестане идет строительство регионального футбольного центра Российского футбольного союза (РФС). На инфраструктуре организации смогут тренироваться команды из любых регионов страны, указал он.