Москва4 июн Вести.Президент России Владимир Путин – человек спорта. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Как отметил чиновник, сейчас по поручению главы РФ ведется работа по снятию ограничений и возвращению российских спортсменов на международные соревнования без дискриминации.

[Путин] сам человек из спорта. Он погружен. И все будет хорошо. Я в этом убежден сказал Дегтярев

Ранее министр спорта РФ заявил, что если исключать страны за вооруженные конфликты, то от спорта ничего не останется.