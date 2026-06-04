Москва4 июнВести.Президент России Владимир Путин – человек спорта. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Как отметил чиновник, сейчас по поручению главы РФ ведется работа по снятию ограничений и возвращению российских спортсменов на международные соревнования без дискриминации.
[Путин] сам человек из спорта. Он погружен. И все будет хорошо. Я в этом убежденсказал Дегтярев
Ранее министр спорта РФ заявил, что если исключать страны за вооруженные конфликты, то от спорта ничего не останется.