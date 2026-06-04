Дегтярев: если исключать страны за конфликты, то от спорта ничего не останется

Дегтярев заявил, что спорт должен быть вне политики и объединять людей Дегтярев: если исключать страны за конфликты, то от спорта ничего не останется

Москва4 июн Вести.Если исключать страны за вооруженные конфликты, то от спорта ничего не останется. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, необходимо "перевернуть страницу" с отстранением России, восстановить целостность спорта и никого больше не дискриминировать.

[Спорт] должен быть вне политики и объединять людей. Потому что если мы будем исключать за вооруженные конфликты страны и спортсменов, то от спорта ничего не останется. В мире стреляют, в мире конфликты, постоянно кто-то с кем-то что-то выясняет. Причем здесь спортсмены, тем более юные. В декабре 2025 года (Международный олимпийский комитет) МОК же принял решение о допуске всех юниоров под флагами из России наших. Это долгий процесс. Мы вели переговоры … 24-25-й годы. Он стал прологом уже к более серьезным решениям. Поэтому работа идет сказал Дегтярев

Ранее министр спорта РФ заявил, что после того, как руководящие должности во главе федераций стали занимать бизнесмены, появилось больше энергии и денег.