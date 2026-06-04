Москва4 июнВести.Если исключать страны за вооруженные конфликты, то от спорта ничего не останется. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, необходимо "перевернуть страницу" с отстранением России, восстановить целостность спорта и никого больше не дискриминировать.
[Спорт] должен быть вне политики и объединять людей. Потому что если мы будем исключать за вооруженные конфликты страны и спортсменов, то от спорта ничего не останется. В мире стреляют, в мире конфликты, постоянно кто-то с кем-то что-то выясняет. Причем здесь спортсмены, тем более юные. В декабре 2025 года (Международный олимпийский комитет) МОК же принял решение о допуске всех юниоров под флагами из России наших. Это долгий процесс. Мы вели переговоры … 24-25-й годы. Он стал прологом уже к более серьезным решениям. Поэтому работа идетсказал Дегтярев
Ранее министр спорта РФ заявил, что после того, как руководящие должности во главе федераций стали занимать бизнесмены, появилось больше энергии и денег.