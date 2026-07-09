Дегтярев: в запрете МОК нашли юридическую подоплеку, и у них все посыпалось

Дегтярев рассказал, что заставило МОК отменить ограничения против спортсменов РФ Дегтярев: в запрете МОК нашли юридическую подоплеку, и у них все посыпалось

Москва9 июл Вести.Решение Международного Олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов стало возможным благодаря устранению юридической подоплеки действовавших в отношении нашей страны санкций. Об этом рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По его словам, почву из-под ограничений МОК в отношении российских спортсменов выбили юридически.

Мы нашли юридическую подоплеку, ее устранили, и все посыпалось, как карточный домик. В принципе, я об этом давно говорю: нам надо поменьше выступать и призывать к топору - вы-то выступайте, вы журналисты и медиаработники, - я имею в виду государственных чиновников и коллег своих - и смотреть в корень, где можно их долбануть в суде. Мы же лыжи вернули - в суде. Где можно выбить какую-то подоснову юридическую из решений, которые они делают "на соплях", на коленке. Это касается, кстати, санкций - там же все основано просто на умозаключениях, никаких доказательств нет, ничего сказал Дегтярев

Министр также отметил множество поступающих ему комментариев по поводу предшествующего решению МОК исключения из состава ОКР олимпийских советов всех 89 регионов России, и попросил никого не переживать по этому поводу.

Никто ничего не сдавал. Олимпийский комитет действует на территории всей России. Упразднены 89 олимпийских советов — это рудиментарное образование, ничего не делающее на протяжении 30 лет - и проевшее, если на круг, кстати, посчитать, больше миллиарда рублей непонятно на какую пропаганду и каких ценностей. Мы их упразднили, все 89 упразднили, и тем самым выбили почву из-под юридического решения Международного Олимпийского комитета. Им стало деваться некуда - пришлось возвращать объяснил Дегтярев

По словам главы Минспорта, после этого решения МОК он ожидает активизации снятия запретов со спортивных сборных РФ.