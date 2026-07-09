Дегтярев ожидает активизации снятия запретов со спортивных сборных РФ Дегтярев: после решения МОК снятие запрета с российских сборных пойдет кучно

Москва9 июл Вести.После рекомендации Международного Олимпийского комитета (МОК) снять все ограничения с российских спортсменов данный процесс на уровне отдельных спортивных федераций "пойдет кучно". Уверенность в этом выразил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Министр подчеркнул: МОК устами своего президента Кирсти Ковентри призвал спортивные федерации прислушаться к решению МОК и следовать ему.

А оно очень простое: россияне должны выступать как национальная сборная под флагом с гимном и готовиться к Олимпийским играм. Первые ласточки пошли уже вчера - волейбол, Международная федерация волейбола сняла все ограничения со сборной России. Кстати, это вторая командная дисциплина после водного поло, которое начинает отбор к Олимпиаде в Лос-Анджелес. Сейчас пойдет кучно, я вас уверяю, мы над этим работаем сказал Дегтярев

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью ИС "Вести" объяснила, почему США выгоден сильный российский состав на Олимпийских играх.