Журова объяснила, почему США выгоден сильный российский состав на Олимпиаде Журова указала на личный интерес США в допуске россиян на Олимпиаду

Москва9 июл Вести.Американцам, чтобы опередить китайцев в общекомандном зачете на Олимпийских играх, может быть выгоден допуск России к участию в Олимпиаде. Такое мнение озвучила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ИС "Вести".

Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство Олимпийского комитета России на фоне скандала в FIFA с вмешательством лидера США Дональда Трампа.

Она указала на нюанс, который может быть отчасти связан с вмешательством американской стороны.

Если глубоко проанализировать выступления американской и китайской сборной на всех последних Олимпиадах, и наши, где мы были допущены полноценной командой…. Не беру в счет Париж. Американцам, чтобы обыграть китайцев, нужна Россия. Потому что мы у них отберем те медали, которые китайцы делят с нами. Понимаете логику? И тогда американцы смогут выиграть общекомандный зачет. Другая страна не создаст конкуренцию Китаю предположила Журова

Седьмого июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. По словам депутата, есть нюанс, который может стать причиной недопуска россиян к турнирам.