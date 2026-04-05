Вяльбе сообщила о потеплении в отношении к России со стороны МОК

Москва5 апр Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) проявляет потепление в отношении к России, это может отразиться и на решениях других международных организаций по вопросам допуска россиян к соревнованиям. Об этом ИС "Вести" заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она также обратила внимание, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) сейчас не заинтересована вопросами допуска россиян на мировую арену.

Сейчас, наверное, в FIS главное не допустить или пустить русских – у них сейчас выборная кампания президента, совета FIS и так далее. А уже после этого будем смотреть – у них претендентов на пост руководителям много. Уже есть некоторое потепление со стороны МОК, которое будет влиять на решение международных организаций сказала Вяльбе

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев напомнил о русском следе в создании МОК. По его словам, в 1894 году одним из учредителей организации был русский генерал Алексей Бутовский.