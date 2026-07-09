Москва9 июл Вести.К отбору на Олимпиаду в Лос‑Анджелесе российских спортсменов допустят, а другие турниры могут, как и прежде, оказаться под запретом. Такой сценарий не исключила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ИС "Вести".

По ее словам, решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений для российских спортсменов не гарантирует полноценного допуска. Есть нюанс, который могут использовать как обоснование недопуска российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой федераций. Речь о рекомендации МОК допускать россиян лишь к олимпийским отборам, отметила она.

Не у всех федераций олимпийские отборы происходят сейчас. Например, у зимних федераций. То есть мы понимаем, что у многих зимних федераций отбор происходит за год до Олимпиады. Раньше никаких квот никто не зарабатывает. Поэтому это очень такая тонкая нить, которую, к сожалению, некоторые федерации, которые не собираются вообще убирать политику из своих решений, будут использовать как лазейку сообщила Журова

Она напомнила о недавнем слухе о том, что ФИФА и УЕФА якобы собираются обсуждать вопрос допуска российских спортсменов. Однако организации сразу опровергли эти сообщения: дело в том, что чемпионаты мира и Европы по футболу не служат квалификацией к Олимпийским играм.

Они, может быть, на какой-то турнир, который является таковым для отбора, допустят наших россиян, если еще сетка не сформирована; я честно не скажу, есть ли еще такая возможность или нет, это знают в Федерации футбола. Но в целом они могут сказать: "На отбор к Олимпиаде в Лос-Анджелес мы вас допускаем, а на чемпионат мира пока еще нет" добавила депутат

Ранее Журова рассказала, какую предстоит проделать работу после решения МОК по Олимпийскому комитету России.