ISU не стал менять позицию по допуску россиян после новых рекомендаций МОК

ISU сохранил допуск россиян без флага и гимна, несмотря на последнее решение МОК ISU не стал менять позицию по допуску россиян после новых рекомендаций МОК

Москва8 июл Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) сохраняет свою позицию по отношению к российским спортсменам, несмотря на последнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) по России. Об этом заявили в пресс-службе организации.

Ранее ISU принял решение допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе - без флага и гимна.

Согласно релизу пресс-службы, который приводит РИА Новости, дополнительных комментариев от ISU на данный момент не будет.

Как было указано, позиция ISU остается такой, как изложена в ISU COMMUNICATION NO. 2804 отмечается в сообщении

7 июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено 12 октября 2023 года. Также было отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, которое предусматривало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта.