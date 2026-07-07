МОК примет решение о флаге и гимне РФ на Олимпиадах в соответствующее время

МОК пока не принял решения по поводу флага и гимна России на соревнованиях МОК примет решение о флаге и гимне РФ на Олимпиадах в соответствующее время

Москва7 июл Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) позже примет решение о демонстрации российских флага и гимна, а также любой символики страны на Олимпиадах. Это следует из пресс-релиза организации, размещенного на сайте МОК.

МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх в соответствующее время говорится в сообщении

Также из пресс-релиза следует, что МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

При этом, как отметили в МОК, несмотря на отзыв рекомендаций о санкциях в отношении российского спорта, не планируется организовывать мероприятия под эгидой международного комитета в РФ. Кроме того, в МОК отметили, что не намерены приглашать российских государственных чиновников на свои мероприятия.