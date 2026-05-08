Песков: РФ разочарована, что МОК сохранил ограничения для спортсменов

Москва8 мая Вести.Москва разочарована тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил сохранить ограничительные меры в отношении российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на это, российская сторона продолжит диалог с МОК по возвращению российских атлетов на международную арену.

Мы разочарованы этим решением, мы в целом сожалеем в связи с этим решением сказал Песков журналистам

В четверг, 7 мая, МОК оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении россиян. При этом ограничения с белорусских спортсменов были полностью сняты.