Москва8 маяВести.Москва разочарована тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил сохранить ограничительные меры в отношении российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Несмотря на это, российская сторона продолжит диалог с МОК по возвращению российских атлетов на международную арену.
Мы разочарованы этим решением, мы в целом сожалеем в связи с этим решениемсказал Песков журналистам
В четверг, 7 мая, МОК оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении россиян. При этом ограничения с белорусских спортсменов были полностью сняты.